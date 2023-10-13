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Dünya
AA 13.10.2023 20:06

Çin'den Gazze'de 'sivillerin korunması ve insani krizin önlenmesi' çağrısı

Çin, İsrail-Filistin çatışmasında tırmanan şiddetten kaygı duyduğunu belirterek, mevcut durumda en önemli önceliğin sivillerin korunması ve Gazze Şeridi’nde insani bir krizin önlemesi olması gerektiğini bildirdi.

Çin'den Gazze'de 'sivillerin korunması ve insani krizin önlenmesi' çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Pekin'in gerilimin düşürülmesi, barış müzakerelerine dönülmesi ve insani krizin önlenmesi için diğer taraflarla çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Tarafları uluslararası hukuka uymaya ve gerilimi daha fazla artıracak adımlardan kaçınmaya çağıran Vang, "Şu anda acil öncelik Gazze Şeridi’nde yarım koridoru açmak ve insani bir krizi önlemek olmalı." dedi.

Çin’in Orta Doğu Özel Temsilcisi Cai Cün'ün son birkaç günde, Mısır, İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlıkları yetkilileriyle görüşmeler yaptığını aktaran Vang, Çin'in ateşkesin sağlanması, şiddetin durdurulması ve Filistin sorununun çözümü için yapıcı rol oynamak üzere bölge ülkeleriyle çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Çatışmaların 7. gününde İsrail Gazze'ye saldırılarının şiddetini artırıyor
Çatışmaların 7. gününde İsrail Gazze'ye saldırılarının şiddetini artırıyor

Vang, Filistin sorununda çatışma döngüsünün kırılabilmesi için iki devletli çözüme dönüşün gereğine işaret ederek, "Uluslararası toplum, iki tarafın barış içinde bir arada yaşayabilmesi için elverişli şartları oluşturmalıdır." şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail'e Gazze'nin kuzeyindeki 1,1 milyondan fazla sivil için verdiği tahliye emrini geri çekmesi çağrısına ilişkin soruya yanıt veren Vang, şunları kaydetti:

"Genel Sekreterin açıklamalarını not ettik. Çin, BM’nin çatışmanın daha fazla tırmanması ve yayılmasını önlemede, uluslararası insani hukukun uygulanmasında rol oynamasını destekliyor. Uluslararası toplum, çatışmanın daha fazla yayılmasını ve ciddi bir insani krizin ortaya çıkmasını önlemek için seferber olmalı. Çin, bu yöndeki çabalara destek için elinden geleni yapacaktır."

İnsan Hakları İzleme Örgütü: Gazze kuşatması açıkça savaş suçudur
İnsan Hakları İzleme Örgütü: Gazze kuşatması açıkça savaş suçudur

Vang, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Gazze'de operasyonları, "Elektrik yok, gıda yok, gaz yok. Her şey kapalı. Burada hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre davranıyoruz" sözleriyle tarif etmesinin sorulması üzerine, "Tüm taraflara itidalle hareket etme, gerilimi düşürme ve çatışmayı daha fazla tırmandıracak adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz." dedi.

İsrail ordusunun Gazze ve Lübnan'daki operasyonlarda beyaz fosfor bombası kullandığına ilişkin bulgulara dair soruya yanıt veren Vang, "Çin, söz konusu raporları not etmiştir. Çin sivilleri hedef alan ve uluslararası hukuku ihlal eden eylemlere karşıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1799 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6 bin 488 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 45 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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