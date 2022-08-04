Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ASEAN-Çin Dışişleri Bakanları Toplantısı için bulunduğu Kamboçya'da yaptığı açıklamada, Çin'in eylemlerinin, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumaya yönelik makul ve meşru hareketler olduğunu belirterek, G7'nin suçlamalarının temelsiz olduğunu ifade etti.

Bakan Vang, uluslararası topluma "tek Çin" politikasına karşı eylemlere karşı çıkma ve bölgede barış ile istikrarı korumak için dayanışma çağrısında bulundu.

ABD'nin sorunu yaratan, krizi çıkaran ve gerilimi tırmandıran taraf olduğunu savunan Vang, "Eğer yanlış davranışlar düzeltilmezse, uluslararası hukuk nasıl korunabilir?" dedi.

Vang, G7'nin açıklamasının ardından, Kamboçya'da Japon mevkidaşı Hayaşi Yoşimasa ile yapmayı planladığı görüşmeyi iptal etti.

Çin, Pelosi'nin uçağının Tayvan'a ulaşmasının ardından, ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurmuştu.

Adanın kuzey, güneybatı ve güneydoğusunda deniz ve hava unsurlarının katıldığı ortak tatbikatlar, doğusunda konvansiyonel füze testi ve Tayvan Boğazı'nda uzun mesafe top atışı talimi yapılacağı açıklanmıştı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Cephesi Komutanlığı, öğle saatlerinde "Tayvan Boğazı'nın doğusundaki bazı bölgelere konvansiyonel füzelerin ateşlendiği, hedeflerin başarıyla vurulduğu" duyurmuştu.

Tayvan Savunma Bakanlığı da Çin ordusunun tatbikatlar sırasında fırlattığı güdümlü füzelerin, Ada'nın kuzeydoğu ve güneybatısındaki "kara suları" olarak gördüğü bölgelere düştüğünü açıklamıştı

7 Ağustos'a kadar sürmesi öngörülen tatbikatlar, Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Ada'nın çevresinde fiili bir blokaj oluşturmuş durumda.

Altı bölgede yürütülen tatbikatlar nedeniyle bazı bölgeler gemi ve uçak trafiğine kapatılırken, boğaz geçişindeki güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin aksadığı bilgisi paylaşılıyor.

Pelosi ve 5 kişilik Kongre heyetini taşıyan uçak önceki gece Tayvan'a ulaşmıştı. İki haftadır hakkında spekülasyon yapılan, ABD ile Çin arasında gerilime sebep olan ziyaret, Pekin'in tepkisini çekmişti.

Tayvan'ı kendi topraklarının parçası kabul eden Pekin, ziyareti "egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali" olarak gördüğü ve sert karşı tedbirler alacağı uyarısında bulunmuştu.