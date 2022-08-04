Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 07:48Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Çin ordusu Tayvan çevresinde tatbikata başladı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Çin ordusu Tayvan çevresindeki en geniş çaplı askeri tatbikatına başladı.
Çin, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin hemen ardından Ada'nın çevresinde tatbikat düzenliyor.
Çin devlet medyası, yerel saatle 12'de başlayan tatbikatta "canlı ateşleme" yapıldığı bilgisini paylaştı.
Söz konusu fiili muharebe tatbikatı için Ada'nın etrafında 6 bölgenin belirlendiği duyuruldu.
Bazı noktalarda adaya yalnızca 20 kilometre mesafede gerçekleştirilecek tatbikatın pazar günü sona ermesi bekleniyor.
Tayvan Savunma Bakanlığı ise tatbikatların yakından takip edildiğini, Ada'nın çatışmalara hazır olduğunu ancak bunu istemediklerini açıkladı.
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