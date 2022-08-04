Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Rusya-Ukrayna savaşındaki faaliyetleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 92. Mekanize Tugayı'nın pozisyonlarına yönelik yüksek hassasiyetli silahla saldırı düzenlendiğini belirten Konaşenkov, saldırı sonucu 130 kadar askerin hayatını kaybettiğini, 13 zırhlı aracın imha edildiğini duyurdu.

Konaşenkov, Donetsk bölgesinde 95. Hava Taarruz Tugayı'nın geçici pozisyonlarına yönelik düzenlenen saldırıyla da 400 kadar askerin öldüğünü, 20 askeri teçhizatın imha edildiği bilgisini verdi.

Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılar devam ediyor

Rus ordusunun Ukrayna'daki askeri unsurlara yönelik saldırılara devam ettiğine dikkati çeken Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 2 yönetim merkezi, 2 mühimmat deposu ve yakıt deposunun yok edildiğini vurguladı.

Konaşenkov, son 24 saatte 4 insansız hava aracının Rus savunma sistemlerince düşürüldüğünü söyledi.

"Bugüne kadar Ukrayna'ya ait 261 uçak, 145 helikopter, 1673 insansız hava aracı, 361 hava savunma füze sistemi, 4 bin 244 tank ve zırhlı araç, 786 çok namlulu roketatar, 3 bin 251 obüs ve havan topu, 4 bin 696 özel askeri araç imha edildi."