Çin'de kurtarma ekipleri, artçılarla ve soğukla mücadele ediyor

6,2 büyüklüğündeki deprem, insanların uyuduğu sırada nüfusun yoğun olduğu Gansu eyaletindeki bölgeleri vurdu.

Şinhua haber ajansına göre Gansu'da 113 kişi ölürken, Qinghai eyaletinde 18 kişinin öldüğü bildirildi.

Salı akşamı itibarıyla 74 kişi kurtarılırken, 4 binden fazla kişi de tahliye edildi.

Ölümcül depremde 780'den fazla kişi de yaralandı, bazılarının durumu kritik

Haber ajansına göre, sıcaklıklar 10 santigrat derecenin altına düştüğü için yüzlerce kurtarma görevlisi hayatta kalanları kurtarmak için tekrarlanan artçı şoklarla ve soğuk hava dalgasıyla mücadele ediyor.

Yardım çalışanları ayrıca depremden etkilenen insanlara mont, katlanır yatak, çadır, soba ve gıda maddeleri de dahil olmak üzere yardım malzemeleri sağlamaya devam ediyor.

Çin, etkilenen bölgelerdeki kurtarma ve yardım operasyonları sırasında uzaktan algılama uydusunu ve insansız araçlarını kullanıyor.