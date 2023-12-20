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Dünya
AA 20.12.2023 11:15

İsrail: Son 24 saatte Gazze'de 300'dan fazla yere saldırdık

İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 300'den fazla yere saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail: Son 24 saatte Gazze'de 300'dan fazla yere saldırdık
[Fotograf: AA]

Dünyadan gelen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını sürdürüyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinin yanı sıra güneyindeki Han Yunus'a kara saldırısı başlatan İsrail ordusu, bölgeye yönelik bombardımanlarına devam ediyor.

Gazze'de saldırılar gece boyu devam etti
Gazze'de saldırılar gece boyu devam etti

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte hava, kara ve denizden düzenlenen saldırılarda Gazze'de 300'den fazla yerin bombalandığı bilgisi verildi.

İsrail'in Cibaliye'ye saldırılarında onlarca kişi hayatını kaybetti
İsrail'in Cibaliye'ye saldırılarında onlarca kişi hayatını kaybetti

Vurulan yerlerin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait "hedefler" olduğu iddia edildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından dün yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 667 Filistinli öldürüldü, 52 binden fazla kişi de yaralandı.

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