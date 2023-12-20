Puslu 5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.12.2023 11:12

Malezya, "Filistin zulmü" nedeniyle İsrail bağlantılı gemilerin limanlarına yanaşmasını yasakladı

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Filistinlilere yönelik "zulmünü" gerekçe göstererek İsrail bayraklı ve bu ülkeye ait tüm gemilerin limanlarına yanaşmasını yasaklandığını duyurdu.

Malezya, "Filistin zulmü" nedeniyle İsrail bağlantılı gemilerin limanlarına yanaşmasını yasakladı
[Fotograf: AFP]

Enver, yaptığı yazılı açıklamada, yasağın, İsrail'in Filistin'e saldırılarındaki tutumuna yanıt niteliğinde olduğunu ve derhal yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Eski hükümetin kararıyla İsrail merkezli şirketlerin ve gemilerin 2005'ten bu yana limanlara yanaşmasına izin verildiğini belirten Enver, bu kararın geçersiz kılındığını kaydetti.

Enver, "Bu yaptırım, İsrail'in Filistin halkına karşı devam eden katliam ve zulmünün, temel insani ilkeleri hiçe sayan ve uluslararası hukuku ihlal eden eylemlerine yanıttır." ifadesini kullandı.

İsrail'e ait ve İsrail bayraklı gemilerin yanı sıra 2002'den bu yana giriş izni verilen İsrailli denizcilik şirketi ZIM'a ait tüm gemilerin ülkedeki limanlara yanaşmasının süresiz olarak yasaklandığını belirten Enver, İsrail'e giden tüm gemilerin Malezya limanlarında kargo yüklemesine de yasak getirildiğini duyurdu.

Enver, bu kararın Malezya'nın ticari faaliyetlerini etkilemeyeceği değerlendirmesinde bulundu.

ETİKETLER
Malezya
Sıradaki Haber
İsrail basını: 40 esire karşılık 1 hafta insani ara önerildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:31
ABD'li havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, New Shepard roketini başarıyla fırlattı
11:26
Kıbrıs'taki 'Kanlı Noel' katliamının 60. yılı
11:26
Avustralya'da Airbnb'ye 15 milyon Avustralya doları ceza verildi
11:25
Avrasya Tüneli'nden 7 yılda 123 milyon geçiş yapıldı
11:21
Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı 11 ayda 366 bin yolcuyu ağırladı
11:22
DSÖ, COVID-19'un alt varyantının ayrı olarak izlenmesi gerektiğine karar verdi
Ankara'nın denize hasret martıları
Ankara'nın denize hasret martıları
FOTO FOKUS
Kıbrıs'taki 'Kanlı Noel' katliamının 60. yılı
Kıbrıs'taki 'Kanlı Noel' katliamının 60. yılı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ