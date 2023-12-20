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Dünya
AA 20.12.2023 10:46

İsrail'in "yanlışlıkla" öldürdüğü esirin babasından hükümete eleştiri

İsrail ordusunun Gazze'de "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurduğu 3 esirden Alon Shamriz'in babası Avi Shamriz, Binyamin Netanyahu hükümetine, "Oğlumu iki kez öldürdünüz." şeklinde seslendi.

İsrail'in "yanlışlıkla" öldürdüğü esirin babasından hükümete eleştiri
[Fotograf: AFP]

NBC News'den Hallie Jackson'a konuşan baba Shamriz, hükümetin, 7 Ekim’de Hamas'ın oğlunu almasına izin verdiğini, 14 Aralık'ta da oğlunu öldürdüğünü belirterek, "Oğlumu iki kez öldürdünüz." dedi.

Netanyahu hükümetinin ülkeye hizmet edebilecek kapasitede olmadığını vurgulayan Shamriz, "Ülke olarak, toplum olarak bizi hak etmiyorlar. Onlar bizim liderlerimiz değil. Yalnızca kendilerini, koltuklarını ve ceplerini düşünüyorlar." ifadelerini kullandı.

Gazze’de esir olarak tutulan İsraillilerin geri dönmesi için hükümetin çaba göstermediğini söyleyen Shamriz, "Rehineleri düşünmüyorlar." diye konuştu.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze’de 15 Aralık’ta 3 İsrailli esiri "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurmuştu.

"Yanlışlıkla" öldürülen esirlerden biri olan 26 yaşındaki Alon Shamriz'in ailesi oğullarının "şehit" olarak kaydedilmesi talebinde bulunmuş ancak İsrail medyası söz konusu talebin İsrail ordusu tarafından reddedildiğini bildirmişti.

Oğullarının ölümünün koşullarını "trajik" olarak niteleyen aile, Shamriz’in diğer esirlerle birlikte "özgürlüğe giden yolda savaştığını", elbisesiz olmaları ve beyaz bayrak taşımalarına rağmen İsrail ordusunun onlara ateş açtığını ifade etmişti.

Aile, bu koşullar altında bu 3 esirin de "savaşırken ölen İsrail ordusunun şehitleri" şeklinde tanınmasının uygun olacağını belirtmişti.

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