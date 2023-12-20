Kuzey Kore ve Rusya, Pyongyang'ın "balistik füzeleri" gündemli BMGK toplantısında ABD'yi suçladı

Kuzey Kore'nin BM Büyükelçisi Kim Song, 2023'ü Kore Yarımadası'ndaki askeri-güvenlik ortamında "en tehlikeli yıl" olarak tanımlayarak, ABD ve Güney Kore'nin ortak askeri tatbikatlarının artırıldığını ve ABD'nin Güney Kore'ye konuşlandırdığı nükleer enerjili denizaltılar ve diğer nükleer varlıklarının "nükleer savaş tehlikesi"ni bölgeye yaydığını söyledi.

Kim, uluslararası topluma ülkesinin güvenlik kaygılarını dikkate alma çağrısında bulunarak, karşı tedbirlerinin meşru müdafaa hakkı açısından "kesinlikle makul ve normal bir tepki" olduğunu iddia etti.

Açıklamasında Kim, ayrıca, ABD ve Güney Kore'yi, "pervasız ve sorumsuz askeri tehditlere" devam etmeleri halinde Kuzey Kore'nin "asla seyirci kalmayacağı ve provokatörlerin tüm sonuçlardan tamamen sorumlu tutulacağı" konusunda uyardı.

Rusya da ABD'yi suçladı

Rusya'nın BM Büyükelçi Yardımcısı Anna Evstigneeva, Pyongyang'ı kınama girişimlerini "tek taraflı bir yaklaşım" olarak nitelendirdi.

Durumun "tehlikeli bir eşiğe" geldiği konusunda uyaran Evstigneeva, ABD'nin bölgedeki varlığının "giderek daha çok saldırı operasyonu hazırlıklarına benzediğini" söyledi.

Evstigneeva, ülkesinin bir kez daha Kore Yarımadası'ndaki tüm sorunların "dış baskı olmaksızın" siyasi ve diplomatik yollarla barışçıl şekilde çözülmesi yönünde çağrısını hatırlattı.

10 ülkeden Kuzey Kore'ye kınama

ABD'nin BM Büyükelçi Yardımcısı Robert Wood tarafından Kuzey Kore gündemli acil konsey toplantısı öncesinde okunan bildiride, ülkesi ve 9 müttefik ülkenin Pyongyang'ın 18 Aralık'taki ICBM fırlatmasını ve bundan önceki tüm denemeleri kınadığı aktarıldı.

Arnavutluk, Ekvador, Fransa, Japonya, Malta, Güney Kore, Slovenya, İsviçre, Birleşik Krallık ve ABD'den oluşan 10 ülkenin bildirisinde, Kuzey Kore'nin bu yıl 5 ICBM, 25'ten fazla balistik füze ve 3 balistik füze teknolojisine sahip uydu fırlatmasına işaret edilerek, füze denemelerinin Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiği "komşuların, uluslararası toplumun barış ve istikrarını" tehdit ettiği savunuldu.