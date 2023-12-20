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Dünya
AA 20.12.2023 09:57

İzlanda'da yanardağın kül bulutları başkente ilerliyor

İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda meydana gelen yanardağ patlamasının ardından kül bulutlarının başkent Reykjavik'e ulaşacağı uyarısı yapıldı.

İzlanda'da yanardağın kül bulutları başkente ilerliyor
[Fotograf: İHA]

BBC'nin haberine göre, İzlanda'nın Reykjanes Yarımadası'nda kaydedilen depremleri takiben 18 Aralık Pazartesi günü yaşanan yanardağ patlamasının ardından çevre şehirler için uyarı verildi.

Duman ve kül kokusu yanardağın 30 kilometre uzağından bile hissedilirken, kül bulutlarının gün içinde başkent Reykjavik'e ulaşacağı uyarısında bulunuldu.

Reykjanes Yarımadası'nda bulunan yanardağ patladı
Reykjanes Yarımadası'nda bulunan yanardağ patladı

Başkentte yaşayanlar, BBC'ye verdikleri röportajlarda, patlama anında gökyüzünde "kırmızı parıltılar" gördüklerini aktardı.

İzlanda Dışişleri Bakanı Bjarni Benediktsson, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yanardağ patlaması nedeniyle ülkenin hava yolu ulaşımında herhangi bir aksaklık olmadığını belirtti.

Yanardağ patlaması ihtimaline karşı "acil durum" ilan edilmişti

İzlanda'da art arda yaşanan depremlerin ardından yanardağ patlaması ihtimaline karşı 11 Kasım'da "acil durum" ilan edilmişti.

Yetkililer, ülkenin güneybatısındaki Grindavik kasabasında önlem olarak tahliye kararı almıştı.

İzlanda Meteoroloji Ofisi (IMO), 18 Aralık'ta Grindavik'in yakınlarında yanardağ patlaması yaşandığını duyurmuştu.

İzlanda Sivil Savunma ve Acil Durum Yönetimi yetkililerinden Vidir Reynisson, ülkede yayın yapan RUV televizyonundaki açıklamasında, magma akışına işaret ederek olayın bölge için "büyük bir patlama niteliğinde olduğunu" ifade etmişti.

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