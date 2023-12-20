Puslu 5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.12.2023 10:10

Kırgızistan bayrağı değişiyor

Kırgızistan Meclisi'nde, ülke bayrağında değişiklik öngören tasarı kabul edilerek yasalaştı.

Kırgızistan bayrağı değişiyor
[Fotograf: AA]

Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Şakiyev'in başkanlığında Kırgız Cumhuriyeti Devlet Sembolleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Genel Kurul'un oylamasına sunuldu.

Meclis Başkanı Şakiyev ve milletvekili Ulan Primov'un Kırgızistan bayrağını iyileştirmek amacıyla hazırladığı tasarı, 90 sandalyeli Meclis'te oylamaya katılan 64 milletvekilinden 59'unun "evet" oyuyla yasalaştı. 5 kişi ise "hayır" oyu kullandı.

Tasarı, ülke bayrağında bulunan dalga şeklindeki güneş ışınlarının düzleştirilmesi ve ortasındaki motifin içinde yer alan çizgi sayısının 3'ten 4'e çıkarılması önerisini içeriyor.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, 2. Halk Kurultayı'nda (Halk Buluşması) ülke bayrağında değişikliklerin yapılmasını kendisinin istediğini belirtmişti.

Caparov'un onayı sonrası kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

ETİKETLER
Kırgızistan
Sıradaki Haber
İzlanda'da yanardağın kül bulutları başkente ilerliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:32
Yerel seçimlerin propaganda serbestliği ve seçim yasakları açıklandı
11:31
ABD'li havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, New Shepard roketini başarıyla fırlattı
11:26
Kıbrıs'taki 'Kanlı Noel' katliamının 60. yılı
11:26
Avustralya'da Airbnb'ye 15 milyon Avustralya doları ceza verildi
11:25
Avrasya Tüneli'nden 7 yılda 123 milyon geçiş yapıldı
11:21
Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı 11 ayda 366 bin yolcuyu ağırladı
Ankara'nın denize hasret martıları
Ankara'nın denize hasret martıları
FOTO FOKUS
Kıbrıs'taki 'Kanlı Noel' katliamının 60. yılı
Kıbrıs'taki 'Kanlı Noel' katliamının 60. yılı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ