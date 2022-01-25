Siber Uzay İdaresi, önümüzdeki hafta başlayacak ve bahar bayramı olarak da bilinen yeni yıl öncesi internette temizlik kampanyası başlattı.

Kampanya ile siber ortamda yaşanan çevrim içi saldırılarla mücadele edilmesi hedefleniyor.

Siber Uzay İdaresi'nin internet sitesinde duyurduğu kampanya kapsamında, hakaret ve aşırı lüks içeren paylaşımlar hedefe alındı.

Aşırı lükse özendiren içerikler silinecek

'Ünlü isimlere ait hayran sayfalarının yarattığı kaosa' izin verilmeyeceği vurgulandı. Para ve aşırı lükse özendiren internet içerikleri de temizlenecek. Etik dışı davranışları olan ünlülerin çevrim içi etkinlik düzenlemelerine izin verilmeyecek.

Çin’de internete yönelik düzenlemeler toplumsal reform politikalarının bir parçası olarak görülüyor.

Bazı ünlülere boykot çağrısı yapılmıştı

Çin lideri Şi, geçen sene televizyon ve eğlence sektörünü hedef alan politikayı hayata geçirmişti.

Toplumsal etkisi yüksek eğlence dünyasına Çin Komünist Partisi değerleri hatırlatılmış, bu değerlerin dışında hareket eden ünlü isimlerin boykot edilmesi istenmişti.

