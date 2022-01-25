Geniş çaplı bir askeri tatbikat çerçevesinde Güney Çin Denizi'nde bulunan ABD donanmasına ait USS Carl Vinson uçak gemisinde dün facianın eşiğinden dönüldü.

F-35C tipi savaş uçağı, uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada düştü.

ABD Pasifik Filosu Komutanlığı'nın açıklamasına göre, güvertede yaşanan kazada kendini güvenli bir şekilde fırlatan pilot, kurtarıldı.

Güvertede yaralanan 7 denizciden 3'ü Filipinler'in başkenti Manila'daki bir sağlık tesisine gönderildi. 4 denizcinin tedavisi ise gemide yapıldı.