Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 13:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
ABD'ye ait F-35 tipi jet, uçak gemisine inerken düştü
[USS Carl Vinson savaş gemisi | Fotoğraf: Reuters]
ABD'ye ait F-35C savaş uçağı, Güney Çin Denizi'nde bulunan USS Carl Vinson uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada düştü. Kendini uçaktan fırlatmayı başaran pilot sağ kaldı, 7 personel yaralandı.
Geniş çaplı bir askeri tatbikat çerçevesinde Güney Çin Denizi'nde bulunan ABD donanmasına ait USS Carl Vinson uçak gemisinde dün facianın eşiğinden dönüldü.
F-35C tipi savaş uçağı, uçak gemisine inmeye çalıştığı sırada düştü.
ABD Pasifik Filosu Komutanlığı'nın açıklamasına göre, güvertede yaşanan kazada kendini güvenli bir şekilde fırlatan pilot, kurtarıldı.
Güvertede yaralanan 7 denizciden 3'ü Filipinler'in başkenti Manila'daki bir sağlık tesisine gönderildi. 4 denizcinin tedavisi ise gemide yapıldı.
Etiketler: ABD F-35 Uçak Kazası
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