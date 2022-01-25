Rusya, zehirlenmesinin ardından gittiği Almanya'da tedavi altına alınan ve tedavisinin ardından döndüğü Moskova'da tutuklanarak cezaevine gönderilen muhalif lider Alexei Navalny hakkında yeni bir karar aldı.

Rusya Federal Mali İzleme Servisi (Rosfinmonitoring), Rus muhalif lider Alexei Navalny ve yakın destekçilerini `terörist ve aşırılık yanlısı` listesine aldığını duyurdu.

Rosfinmonitoring tarafından yapılan açıklamada, muhalif lider Navalny'ye yakın olan Lyubov Sobol, Vyacheslav Gimadi, Georgy Alburov, Lilia Chanysheva ve Ruslan Shaveddinov'un yanı sıra çok sayıda kişi hakkında alınan yeni karar ile bu kişilerin banka hesaplarının dondurulduğu bildirildi.

Bir yılı aşkın süredir cezaevinde bulunan muhalif lider Navalny’in kurduğu kurumlar hakkında da geçtiğimiz yıl 16 Nisan’da `aşırılık yanlısı` ilan edilmesi kararı alınmıştı.