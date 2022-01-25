Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü'nün (Euro-Med) , "16 Yıllık Acı: Abluka Altındaki Bir Nesil" adlı raporunda İsrail ablukasının bilançosu gözler önüne serildi.

Rapora göre, abluka öncesi 2005 yılında yüzde 40 olan yoksulluk oranı 2021'de yüzde 69'a yükseliren, 2 milyon 300 bin nüfuslu Gazze'de yaklaşık 1 buçuk milyon kişi yoksullaştı ve Gazze'deki insani krizler iki kat arttı.

2005 yılında yaklaşık yüzde 23 olan işsizlik oranı da 2021 yılı sonunda yüzde 50'yi aştı.

Sadece Mayıs 2021'de 400 milyon dolar hasar

Raporda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına da işaret edildi. Saldırılar nedeniyle hizmet, üretim ve ekonomi sektörlerinde binlerce tesisin zarar gördüğünün altı çizildi.

Sadece Mayıs 2021'deki saldırıların 400 milyon dolar hasara yol açtığına dikkat çekildi.

İsrail sağlık malzemelerini "kasıtlı" olarak engelliyor

İsrail'in Gazze'ye ilaç ve tıbbi malzeme girişini kasıtlı olarak engellediğine de değinilen raporda, ablukanın sağlık sektörüne etkisi vurgulandı.

İsrail ambargosunun son bulması çağrısı yapıldı.