ABC News'teki habere göre, Aborjin Avustralya'nın sembolü haline gelen ikonik bayrak, tasarımcısının uzun müzakerelerinin ardından telif hakkını hükümete devretmeyi kabul etmesi sonrasında kamunun kullanımına ücretsiz sunuldu.

Sanatçı Harold Thomas'ın 1970'te Aborjin halkını ve toprakla olan ilişkilerini temsil etmek için tasarladığı bayrak, 1990'ların sonundan itibaren resmi ulusal bayrak olarak kabul edildi.

Ancak telif hakkının Thomas'ta kalması nedeniyle bayrağı yasal olarak kullanmak isteyenlerin izin istemesi veya ücret ödemesi gerekliliği ortaya çıktı. Bu nedenle hükümet, telif haklarının güvence altına alınası için Thomas'a 14 milyon dolar ödedi.

Yerli İşleri Bakanı Ken Wyatt, Thomas ile müzakerelerin ardından bayrağın artık tüm Avustralyalılara ait olduğunu söyledi.

Başbakan Scott Morrison, tüm Avustralyalıların Aborjin bayrağını spor formaları ve giysilerinde, web sitelerinde, tablolarda ve başka herhangi bir ortamda izin istemeye gerek duymadan kullanabileceğini aktardı.

Avustralya İstatistik Bürosunun verilerine göre, ülkede yaklaşık 717 bin Aborjin bulunuyor.

Ülkedeki Aborjinlerin yüzde 68'inden fazlası Yeni Güney Galler, Queensland ve Victoria eyaletlerinde yaşıyor, Batı Avustralya ve Kuzey Bölgesi’nde nüfusun yüzde 22'si Aborjinlerden oluşuyor.