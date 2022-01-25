Kanada federal siber güvenlik ajansı, 19 Ocak'ta düzenlenen saldırıdan bir gün sonra, kritik altyapının "Rus devlet destekli siber tehditlere" karşı daha güçlü savunmaya ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Ancak Kanada hükümeti, pazartesi günü, söz konusu saldırının kaynağının bilinmediğini açıkladı.

İlgili açıklamada, diğer devlet dairelerinin etkilendiğine dair bir belirtinin de olmadığı vurgulandı.

Söz konusu saldırı Ukrayna-Rusya geriliminin gündemde olduğu süreçte gerçekleşti. Son günlerde Kiev, Moskova'nın Ukrayna hükümetine ait web sitelerini hedef aldığına dair kanıtların bulunduğunu açıklamıştı. Kremlin ise bu iddiayı reddetmişti.