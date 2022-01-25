Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 11:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamerun'da stadyum girişinde izdiham: 7 ölü
Kamerun ile Komorlar arasında Yaounde Olembe Stadyumu'nda oynanan yarı final maçı öncesinde giriş kapısında çıkan izdiham nedeniyle 7 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Afrika Uluslar Kupası'nda Kamerun ile Komorlar arasında oynanan maç öncesinde giriş kapısında izdiham oluştu.
İzdihamda çok sayıda kişi yaralandı, 7 kişi hayatını kaybetti.
Yaralıların başkent Yaounde Messa Devlet Hastanesine nakil işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kamerun
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