Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığı açıklamada, Ukrayna hükümetinin destek talebine cevap verdiklerini, finansal ve "diğer" destek seçeneklerini araştırdıklarını söyledi.

Trudeau, Kanada'nın Ukrayna kuvvetlerine silah sağlayıp sağlamayacağını, Rusya'ya daha fazla yaptırım uygulayıp uygulamayacağını veya Ukrayna kuvvetlerinin Kanada askeri eğitim misyonunun mart sonunda dolan görev süresini uzatıp uzatmayacağına dair bilgi vermedi.

"Bu kredi Ukrayna’nın istediği en önemli şeylerden biriydi"

Trudeau, "120 milyon dolarlık bu kredi Ukrayna'nın ekonomik direncini desteklemeye yardımcı olacak. Ayrıca mali ve diğer destekler için başka seçenekleri de araştırıyoruz." açıklamasını yaptı.

Kredinin Ukraynalı yetkililerin bu hafta Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile yaptıkları görüşmelerde istedikleri "en önemli şeylerden" biri olduğunun altını çizen Trudeau şunları söyledi:

"Dışişleri bakanımızın Ukrayna Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere Ukraynalı yetkililerle yaptığı görüşmeler, ülke ekonomisinin istikrarsızlık da dahil olmak üzere Rusya'nın istikrarsızlaşmasıyla karşı karşıya kalan direncini ve gücünü pekiştirmek için orada olmaktan mutlu olduğumuzu vurguluyor."

Rus Büyükelçi: Batı'nın yaptırım tehdidi kimsenin umurunda değil

Rusya’nın Kanada Büyükelçisi Oleg Stepanov, Ukrayna sınırındaki askeri yığınağa yanıt olarak Batı'nın yaptırım tehdidinin önemsiz olduğunu söyledi.

Stepanov, CTV News'e verdiği röportajda, şu açıklamayı yaptı:

“Aslında, size açıkça söyleyebilirim ki Rusya'da ve Rus hükümetinde, artık kimse Batı yaptırımlarını umursamıyor. Çünkü yaptırımlar çalışmıyorlar ve herhangi bir gerçek etki ya da pratik bir sonuç doğurmuyorlar. Batı'nın yaptırım tehdidi kimsenin umurunda değil.”

Stepanov, yeni yaptırımların olasılığının ülkenin gelecekteki eylemlerini etkilemeyeceğini vurgulayarak, "Yaptırımlar asla işe yaramaz ve Rusya gibi bir ülkeye karşı çalışmayacaktır. Rusya'nın uluslararası alanda belirli adımlar atması için yaptırımları bir tehdit olarak kullanma girişimleri sadece bir yanılsamadır." ifadelerini kullandı.