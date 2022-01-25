Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde evlere baskın düzenledi.

Baskınlarda çoğu Beytullahim, Cenin ve El-Halil kentlerinden olmak üzere 20 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen haberde, bunlar arasında 18 yaş altı bir genç ile bir üniversite öğrencisinin de yer aldığı bilgisi verildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.