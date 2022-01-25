Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Aden hariç tüm şehirlerde kesik olan internet hizmeti, eksiksiz olarak her bölgede verilmeye başlandı.

Yemen hükümetine bağlı İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, 23 Ocak'ta yaptığı açıklamada Aden hariç tüm şehirlerde geçen haftadan bu yana yaşanan internet kesintisine çözüm bulma konusunda hazır olduklarını bildirmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri 20 Ocak Perşembe günü Hudeyde'de İran destekli Husilerin "korsan faaliyetler yürüttüğü" bir noktaya hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.

Uluslararası internet izleme servisi veren Net Blocks adlı sitede yer alan haberde ise Arap koalisyon güçlerinin, Hudeyde iline gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucu 21 Ocak Cuma gününün ilk saatlerinden itibaren ülke çapında internet bağlantısının kesildiği belirtilmişti.

Ülkede Aden'deki hükümete bağlı "Aden Net" şirketi müşterilerinin dışındakilere internet hizmeti verilemiyordu.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.