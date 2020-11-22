Haber Giriş: 22 Kasım 2020 Pazar 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de 17 yeni koronavirüs vakası görüldü
[Fotoğraf: AFP]
Çin ana karasında son 24 saatte 14'ü yurt dışı kaynaklı 17 yeni koronavirüs (COVID-19) vakası tespit edildi.
Yurt içi kaynaklı 3 vakanın 2'si İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde biri ise Şanghay'da görüldü.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 431'e yükseldi.
COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de, bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 481 kişi iyileşti.
Ülkede tespit edilen yurt dışı kaynaklı vaka sayısı ise 3 bin 775'e çıktı.
Etiketler: Koronavirüs
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