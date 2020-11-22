Haber Giriş: 22 Kasım 2020 Pazar 08:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
İsrail Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu
Abluka altındaki Gazze'de Hamas'a ait birçok nokta İsrail Hava Kuvvetleri tarafından hedef alındı.
İsrail Hava Kuvvetleri, abluka altındaki Gazze'nin çeşitli bölgelerine saldırdı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Hamas'ın askeri gücünü büyüttüğü çalışmaların yapıldığı, aralarında yer altındaki altyapının yanı sıra roket gibi savaş araç gereçlerinin üretildiği ve Hamas'ın deniz gücüne ait bir eğitim kompleksi hedef alındı.
Açıklamada ayrıca hava saldırısının, gece Gazze'den İsrail topraklarına doğru bir roket fırlatılmasına karşılık olduğu vurgulandı.
İsrail'in hava saldırısının sonuçlarına dair Gazze'deki makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı.
Etiketler: Filistin Devleti Gazze Hamas İsrail
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