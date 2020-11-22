ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Biden'ın kabine kurma çalışmalarını eleştirdi. Trump, "4 eyalette seçim sonuçlarını değiştirmeye yetecek yüz binlerce usulsüz oy tespit edilmişken ve bu, seçimi kazanmak için fazlasıyla yeterliyken Joe Biden neden hızla kabine oluşturuyor?" dedi.

Trump, mahkemelerin ve kanun yapıcıların, seçimlerin ve ABD'nin güvenilirliğini korumak için ne yapılması gerekiyorsa gereken cesareti göstereceğini, dünyanın izlediğini söyledi.

Twitter ise Trump'ın bu paylaşımına uyarı etiketi koydu.