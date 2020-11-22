Haber Giriş: 22 Kasım 2020 Pazar 05:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trump'tan kabinesini oluşturmaya başlayan Biden'a tepki
ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'ın kabinesini oluşturmaya başlamasına tepki gösterdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından Biden'ın kabine kurma çalışmalarını eleştirdi. Trump, "4 eyalette seçim sonuçlarını değiştirmeye yetecek yüz binlerce usulsüz oy tespit edilmişken ve bu, seçimi kazanmak için fazlasıyla yeterliyken Joe Biden neden hızla kabine oluşturuyor?" dedi.
Trump, mahkemelerin ve kanun yapıcıların, seçimlerin ve ABD'nin güvenilirliğini korumak için ne yapılması gerekiyorsa gereken cesareti göstereceğini, dünyanın izlediğini söyledi.
Twitter ise Trump'ın bu paylaşımına uyarı etiketi koydu.
Etiketler: Donald Trump Joe Biden ABD Başkanlık Seçimleri
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