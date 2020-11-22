Afrika kıtası genelinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 13 bin 442 arttı.

Toplam virüs bulaşan kişi sayısı ise 2 milyon 69 bin 853 oldu.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 314 artışla 49 bin 512'ye ulaştı.

En fazla can kaybı Güney Afrika'da

Kıtada, COVID-19 kaynaklı en fazla can kaybı 20 bin 845 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 535, Fas'ta ise 5 bin 256 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 765 bin 409'u buldu. Bu ülkeyi 320 bin 962 vakayla Fas ve 112 bin 676 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da COVID-19'a yakalanan 1 milyon 743 bin 655 kişi iyileşti.