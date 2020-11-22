Ülkede son 24 saatte 45 bin 209 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 95 bin 908'e çıktı.

Şimdiye kadar 8 milyon 521 bin 617 kişi iyileşti.

"Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda.