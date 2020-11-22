Haber Giriş: 22 Kasım 2020 Pazar 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da 501 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Hindistan'da koronavirüs (COVID-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 501 artarak 133 bin 227'ye ulaştı.
Ülkede son 24 saatte 45 bin 209 yeni COVID-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 95 bin 908'e çıktı.
Şimdiye kadar 8 milyon 521 bin 617 kişi iyileşti.
"Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke konumunda.
Etiketler: Koronavirüs
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