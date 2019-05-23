Proje geliştiricisi Çin devlet kuruluşu China Railway Rolling Stock Corporation'ın (CRRC) Çingdao Sifang Co şirketi Başmühendis Yardımcısı Ding Sansan, prototipin kilit öneme sahip teknolojileri ve yüksek hızlı maglev tren sisteminin önemli teknolojik bileşenlerini test edebileceğini söyledi.

Prototipin mühendislik çalışmaları için teknolojik zemin oluşturacağını belirten Ding, "Prototip statik kalkışı yapmayı başardı ve iyi durumda" ifadelerini kullandı.

CRRC Çingdao Sifang Co'nun şu anda yüksek hızlı maglev trenleri için deneysel üretim merkezlerinin inşa edildiğini aktaran Ding, yılın ikinci yarısında bu merkezleri hizmete almayı beklediklerini dile getirdi.

Ar-Ge çalışmalarının sorunsuz şekilde sürdüğü belirtilen 1 vagonlu prototipin, 2020 yılında ürettim hattından çıkarak 5 kilometrelik ilk test sürüşünün yapılması hedefleniyor.

Şirket, 2021 yılında ise maglev trenin kapsamlı testlerini yaparak test sürecini tamamlamayı planlıyor.

Söz konusu maglev treninin hizmete girmesi durumunda saatte 350-400 kilometre hızla giden yüksek hızlı tren ve saatte yaklaşık 800 kilometre hızla uçan yolcu uçakları arasındaki boşluğu doldurması bekleniyor.

Maglev treni projesi, Çin Komünist Partisinin 13’üncü 5 Yıllık Planı'nın (2016-2020) önemli projelerinden biri olarak görülüyor.

Son yıllarda yüksek hızlı tren projelerine büyük yatırımlar yapan Pekin hükümeti, 2017 itibarıyla yüksek hızlı demiryolu hatlarının uzunluğunu 25 bin kilometreye çıkarmıştı.

Maglev trenler

Maglev teknolojisi, trenin manyetik alanlarda hareket etmesini sağlıyor. Söz konusu teknolojide manyetik alan enerjisinden kaynaklı "manyetik kaldırma" gücü tren ve ray sistemi arasında herhangi bir temas ve sürtünme olmasını önlüyor. Bu sayede tren yavaşlatıcı etkenlere maruz kalmadığı için yüksek hızlara ulaşabiliyor.

Dünyanın ticarileşmiş ilk maglev treni Japonya'nın Nagoya kentinde 2005 yılında hizmete girmişti.

Japonya, 21 Nisan 2015'te maglev treniyle 603 kilometre hıza ulaşarak bu alandaki kırılması güç bir rekora imza atmıştı.

Kaynak: AA