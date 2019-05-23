İran Acil Durum Merkezi Sözcüsü Mücteba Halidi yaptığı yazılı açıklamada, Erdebil, Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Zencan, Rezevi Horasan, Güney Horasan, Çaharmahal-Bahtiyari, İsfahan, Kirmanşah, Kürdistan, Fars, Huzistan, Kirman, Loristan, Merkezi, Kohgiluye-Buyer Ahmed ve Gilan eyaletlerinde 8 Mayıs'tan bu yana etkili olan fırtına ve şiddetli yağışlar nedeniyle 24 kişinin hayatını kaybettiğini, 55 kişinin yaralandığını ifade etti.

Halidi, bu kişilerden 4'ünün sel sularına kapılarak, 20'sinin ise yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini aktardı.

İran Kızılayı Arama ve Kurtarma Teşkilatı Başkanı Murtaza Selimi de olumsuz hava şartlarından etkilenen 83 kent ve köye yardım ulaştırma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Selimi, "Çalışmalar kapsamında şu ana kadar 2 bin 50 kişiye yardım ulaştırıldı" dedi.

Kaynak: AA