ABD’nin uyguladığı yaptırımlar sonucunda köşeye sıkışan Çinli teknoloji devi Huawei, kendi üretecekleri işletim sisteminin sonbahara kadar kullanıma hazır olacabileceğini söyledi.

Google ve Microsoft’un kendilerine yönelik uygulamalarına dikkat çeken şirket üst yöneticisi Richard Yu, bu durumun tamamen ortadan kaldırılmaması halinde yeni sisteme geçeceklerini ifade etti.

Yu konu hakkında, "Bugün, hala Microsoft Windows ve Google Android’le çalışıyoruz. Ancak bunları kullanamayacak olursak, Huawei B planı olarak kendi işletim sistemini hazırlayacak" dedi.

Google, Huawei’in ABD tarafından kara listeye alınmasının ardından, Huawei kullanıcılarının Google ürünlerine erişimini askıya almıştı. Google’ın yanı sıra Intel, Broadcom, Qualcomm ve Xilinx gibi ABD’li dev teknoloji şirketlerinin de Huawei ile ilişkilerini dondurdukları ve bu şirkete ürün satmayacakları belirtilmişti.

Kaynak: CNBC