İran Devrim Muhafızlarının üst düzey komutanlarından Amiral Ali Fedevi, Fars haber ajansına yaptığı açıklamada, “Hürmüz Boğazı'nın kuzeyindeki her şey bizim kontrolümüz altında” ifadelerini kullandı.

Amiral Ali Fedevi, ABD’nin bölgeye gönderdiği savaş gemileri hakkında ise, “Bölgedeki Amerikan savaş gemileri, İran ordusunun ve İran Devrim Muhafızlarının kontrolü altında” dedi.

ABD-İran gerilimi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusunu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer faaliyetlerinin bir kısmını yeniden uygulamaya başladığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

ABD, kısa süre önce İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.

BAE, farklı ülkelerden 4 sivil ticari kargo gemisinin, ülkenin doğu sahilinde yer alan El-Fuceyra Limanı yakınlarında 12 Mayıs'ta sabotaja uğradığını açıklamıştı.

Suudi Arabistan da ülkenin doğu bölgesindeki rezervlerden, batı sahilindeki limana petrol taşıyan boru hattı üzerinde bulunan 2 pompa istasyonuna 14 Mayıs'ta drone saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Kaynak: Reuters