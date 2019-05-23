Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Meksika'nın yasa dışı göçü durdurmada yeterince çaba göstermediği" eleştirisi hakkında açıklama yaptı.

Meksika Devlet Başkanı Obrador, ABD ile yasa dışı göç konusunda bir anlaşmazlık yaşanmayacağını belirterek, "Biz savaşmayacağız" dedi.

Obrador, ABD ile ilişkileri bozacak göç konusundaki anlaşmazlıklara izin vermeyeceği konusundaki tutumunu da yineledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın ABD'ye güney sınırından yasa dışı göçmen girişini durdurmak için "neredeyse hiçbir şey yapmadığını" belirterek, Meksika'nın, kendisi de dahil diğer ülkelerden insanların ABD'ye göç etme hakkı olduğu ve bu yasa dışı göçle bağlantılı maliyetten de ABD'li vergi mükelleflerinin sorumlu olması gerektiği yönünde tutum sergilediğini söylemişti.

Trump ayrıca, "Meksika yanlış yapıyor, yakın zamanda bir cevap vereceğim" ifadeleriyle Meksika'ya gözdağı vermişti.

Öte yandan ABD ile Meksika arasında daha önce de göç konusunda kriz yaşanmıştı.

Trump, yasa dışı göçü durdurmadığı gerekçesiyle Meksika'yı tehdit etmişti. Ancak Meksika'nın zeytin dalı uzatmasıyla ilişkiler normale dönmüştü.

Meksika sınırındaki göçmen konvoyu

Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan 7 binden fazla kişinin yer aldığı göçmen konvoyu Meksika topraklarında ilerleyerek Aralık 2018'de kuzeydeki sınır kenti Tijuana'ya ulaşmıştı.

ABD sınır muhafızları sınırı geçmeye çalışan, aralarında çocukların da olduğu göçmenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen konvoyundan hiç kimsenin, mahkeme emri olmadan ülkeye alınmayacağını belirtmişti.

ABD ve Meksika hükü metleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının, başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.

ABD 9. Bölge Temyiz Mahkemesi bu ayın başında San Francisco'daki bir mahkemenin verdiği kararı bozarak, Trump yönetiminin göç mahkemesindeki işlemleri süren mültecileri sınır dışında bekletmesinin kanuna aykırı olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: Reuters