İngiliz telekomünikasyon devleri Vodafone ve EE, Çinli Huawei’e uygulanan ilk yaptırımlar sonrası piyasadaki gerginliği öne sürerek, bu marka 5G destekli telefonların satışını askıya aldı.

Huawei satışları konusunda henüz yeterli güvenin sağlanmadığını belirten EE üst yöneticisi Marc Allera, “Bilgiler değiştiğinde süreci ilerleteceğiz ancak şimdilik bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

CNBC’ye konuşan Vodafone sözcüsü ise, Huawei’in 5G destekli telefonu Mate 20 X için ön siparişleri kabul etmediklerini ifade ederken, bunun belirsizlikle ilgili geçici bir süreç olduğunu söyledi.

Şirketler Huawei’e sırtını dönüyor

Google, Çinli teknoloji şirketi Huawei'in ABD tarafından kara listeye alınmasının ardından, Huawei kullanıcılarının Google ürünlerine erişimini askıya almıştı. Google'ın yanı sıra Intel, Broadcom, Qualcomm ve Xilinx gibi ABD'li dev teknoloji şirketlerinin de Huawei ile ilişkilerini dondurdukları ve bu şirkete ürün satmayacakları belirtildi.

Çin’den ABD’ye "adil tutum" çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında, ABD’nin Çinli şirketlere uyguladığı yaptırımlarla ilgili, "Son zamanlarda defalarca ABD’nin devlet gücünü kullanarak, Çin dahil diğer ülkelerin şirketlerini baskı altına almasına ve karalamasına karşı çıktığımızı ifade ettik" demişti.

Kaynak: Reuters, AA