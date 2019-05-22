Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD’nin Çinli video gözlem şirketi Hikvision'a Huawei benzeri yaptırıma hazırlanmasına dair, "Son zamanlarda defalarca ABD’nin devlet gücünü kullanarak, Çin dahil diğer ülkelerin şirketlerini baskı altına almasına ve karalamasına karşı çıktığımızı ifade ettik" dedi.

Çin’in tavrının açık ve tutarlı olduğunu belirten Lu, "Burada bir kez daha vurgulayabiliriz ki, ülkeler arasındaki ticaret ve yatırım ilişkisi karşılıklı saygı ve fayda temelinde kurulu olmalı" ifadelerini kullandı.

Sözcü Lu, Çinli şirketlerin piyasa kurallarına ve uluslararası normlara uyması gerektiğini söylerken, "diğer ülkelere de Çinli şirketlere adil olması ve ayrımcılık yapmaması" çağrısında bulundu.

ABD basını, Washington yönetiminin Hikvision şirketine Huawei benzeri yaptırımlar getirmeyi düşündüğünü, bu yaptırımlarla Hikvision'un ABD şirketlerinden teknolojik ekipman almasına kısıtlama getirileceği, Amerikan şirketlerinin de bu şirkete teknolojik ekipman satarken hükümet onayı almak zorunda kalabileceğini yazmıştı.

Birinci yılı geride kalan ABD-Çin ticaret savaşı, ilk aşamada iki ülkenin birbirinden ithal ettikleri milyarlarca dolarlık ürünlere ilave gümrük tarifesi getirirken, söz konusu savaş teknoloji şirketlerine de sıçradı.

Google şirketinden önceki gün yapılan açıklamada, şirketin ABD Başkanı Donald Trump'ın emirlerine uyduğu ve sürecin yansımalarının takip edildiği bildirilmişti.

Açıklamada ayrıca Huawei cihazlarından "Google Play" hizmetine erişilebileceği ancak Çin dışındaki Huawei akıllı telefonlarda Google Play Store, Haritalar ve Gmail gibi önemli uygulamalara erişimin engelleneceği belirtilmişti.

Huawei'in Kurucusu Rın Cıngfey de dün Çin basınına yaptığı açıklamada, ABD'nin Huawei'in gücünü hafife aldığını ve Google'ın kararının 5G teknolojisini etkilemeyeceğini vurgularken, çip teknolojisinde daha düşük maliyetle kendi üretimleri olduğunu ifade etmişti.

Çin ve ABD'nin son tarife misillemeleri

Çin Ticaret Bakanlığı, 11 Mayıs'ta 200 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına uygulanan tarifenin yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkmasına tepki göstererek, "Bundan derin üzüntü duyuyoruz. Gerekli karşı önlemleri almak zorunda kalacağız." açıklamasını yapmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, Çin heyeti ile yapılan görüşmelerde çok az ilerleme kaydedilmesini gerekçe göstererek, 200 milyar dolarlık Çin ürünlerine yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisini yüzde 25’e yükselttiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA