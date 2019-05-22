İtalya'da merkez sağ partiler, 26 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden sonra ülkede oluşacak siyasi tabloda sağ partilerin iktidara gelebileceği bir çoğunluk yakalamaları halinde erken genel seçime gidilmesini istedi.

İtalya'da mevcut durumda muhalefette olan sağ görüşlü siyasi partilerden Forza İtalya ve İtalyan Kardeşliği, hükümet ortağı aşırı sağ görüşlü Lig partisi ile Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oylarını artırmaları halinde, 1 Haziran 2018'de Giuseppe Conte başbakanlığında kurulan koalisyon hükümetinin dağılacağını iddia etti.

Forza İtalya partisinin lideri ve AP seçimlerinde aday ol an 82 yaşındaki Silvio Berlusconi, devlet televizyonu Rai'de yayınlanan programda yaptığı açıklamada, Lig partisi ile sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) arasındaki koalisyon hükümetinin sonlandırılması gerektiğini savundu.

Lig partisi lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ile M5S lideri, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Luigi Di Maio arasındaki görüş ayrılıklarının artık ülkeyi yönetilemez hale getirdiğini öne süren Berlusconi, "Salvini, AP seçimlerinden sonra Di Maio'yu bırakmaya ikna oldu" dedi.

Berlusconi, Lig partisinden üst düzey yetkililerin hepsinin bu fikirde olduğunu, sürekli kavga ve karşılıklı hakaretler eden bir koalisyonun devam etmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Aynı şekilde, İtalyan Kardeşliği partisinin lideri Giorgia Meloni de AP seçimleri sonrasında Salvini öncülüğünde bir sağ hükümeti kurulması için erken genel seçime gidilmesi çağrısı yaptı. "Bu hükümet daha fazla devam edemez" diyen Meloni, Lig partisinin İtalyan Kardeşliği ile ittifak kurmak için yeterli çoğunluğa sahip olduğunu, Forza İtalya ile ise görüş ayrılıkları bulunduğunu ifade etti.

"Lig partisi AP seçimleri için mi oy istiyor yoksa bir hükümet krizi için mi?"

Öte yandan koalisyon hükümetinde işlerin yolunda gitmediğini kabul eden M5S lideri, Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma Bakanı Di Maio da, "Her gün bir hükümet krizi tehdidinde bulunulamaz. Lig partisi pazar günü Avrupa Parlamentosu seçimleri için mi oy istiyor yoksa bir hükümet krizi için mi?" diye konuştu.

Ülkenin teknokrat Başbakanı Giuseppe Conte'ye yönelik Lig partisinden sürekli eleştiriler yapıldığını belirten Di Maio, "30 yıl sonra bir Başbakan seçim kampanyasına girmiyor ama buna rağmen saldırılara maruz kalıyor. Giuseppe Conte'ye yönelik saldırılar beni endişelendiriyor. Ben hükümetin 4 yıl boyunca çalışmasını, daha birlikte yapılacak çok iş olduğunu düşünüyorum ama işler yolunda gitmeyince de bunu söylemek gerekiyor" açıklamasını yaptı.

İtalya'daki siyaset uzmanları, koalisyon ortakları arasındaki görüş ayrılıklarının her geçen gün artması, yerel seçimlerde Lig partisinin güçlenip M5S'nin oy kaybına uğraması ve ülkedeki ekonomik sorunlardan dolayı sonbaharda erken genel seçimi "kaçınılmaz" görüyor.

Kaynak: AA