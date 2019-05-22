Sıkı göçmen politikaları ile bilinen Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın genel seçimlerde yeniden galip gelmesi, Nauru ve Manus Adası'na gönderilen mültecileri hayal kırıklığına uğrattı.

Avustralya’da genel seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, Papua Yeni Gine'de bulunan Manus Adası gözaltı merkezinde tutulan mülteciler arasında bir intihar girişimi başladı.

Mülteciler, avukatlar ve polise göre, Avustralya’da yapılan genel seçimlerde iktidardaki muhafazakar koalisyonun yeniden zaferle çıkmasından bu yana, Avustralya'nın açık deniz Pasifik kamplarındaki en az 4 sığınmacı intihara teşebbüs etti.

Manus il polis şefi David Yapu, 4 kişiyi de içeren en az 10 kişinin intihar girişiminde bulunduğundan haberdar olduklarını belirterek, "Bu şu anda karşı karşıya kaldığımız bir mesele. Yemek yemeyi reddedenler var" dedi.

Avustralya İçişleri Bakanlığı ise, yorum talebine cevap vermedi.

Nauru ve Manus Adası'na gönderilen göçmenler

Avustralya'ya ulaşmaya çalışan yaklaşık 800 civarında mülteci, ülkedeki sıkı politika uyarınca, başkent Canberra'dan Pasifik'teki Nauru ve Papua Yeni Gine'deki Manus Adası'nda ağır şartlar altında yaşamaya gönderilmişti.

Avustralya, 2013'ten bu yana ülkeye teknelerle gelen düzensiz göçmenleri yakalayarak Pasifik'teki Nauru ile Papua Yeni Gine’nin Manus Adası'na kurduğu gözaltı merkezlerine gönderiyor.

Bu kişilerin hiçbir zaman ülkeye alınmayacağını her fırsatta vurgulayan Avustralya hükümeti, yaklaşık 6 yıldır merkezlerde tutulanlara geldikleri ülkelere geri gitmeleri, bulundukları yere yerleşmeleri veya üçüncü bir ülkeye gitme seçeneği sunuyor.

Seçim sonuçları

Avustralya'daki genel seçimleri, iktidardaki Başbakan Scott Morrison liderliğindeki Liberal-Ulusal Parti koalisyonu kazandı.

Avustralya Seçim Komisyonunun yayımladığı resmi olmayan sonuçlara göre, 6 yıldır iktidarda bulunan Liberal-Ulusal Parti koalisyon hükümeti yüzde 41,6 oy aldı.

Liberal-Ulusal Parti, 151 sandalyeli Temsilciler Meclisinde 74 milletvekili kazandı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi, yüzde 33,4 oy oranı ile 66 milletvekilini meclise taşıdı.

Seçimde, Yeşiller Partisi yüzde 10,3 oy ile 1 milletvekilliği, bağımsızlar ise 5 milletvekilliği kazandı.

Kaynak: AFP, CNN International