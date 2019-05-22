Middle East Eye haber sitesi, 2 Suudi Arabistanlı hükümet kaynağına dayandırdığı haberinde, terörizm suçlaması ile tutuklu Arap ve İslam dünyasının tanınan vaiz ve alimlerinden Selman el-Avde, Avad el-Karni ve Ali el-Omari’nin ramazan ayından sonra idam edileceğini öne sürdü.

Arap ve İslam dünyasının tanınan vaizlerinden Avde, sosyal medya sitesi Twitter'da, bazı Arap ülkelerinin Katar'a karşı ambargo uygulamasıyla başlayan Körfez krizinde, taraflar arasında muhtemel uzlaşıyı destekleyen "Allah kalplerini yakınlaştırsın" yönünde paylaşımda bulunmasının ardından Suudi makamlarınca 10 Eylül 2017'de tutuklanmıştı.

Suudi Arabistan’da aynı zamanda popüler bir yazar olan vaiz Avad el-Karni ve Ali el-Omari de Eylül 2017’den beri tutuklu.

Habere göre 2 Suudi Arabistan hükümet kaynağı, 3 vaizin idam edilme planını doğrularken, yargılandıkları duruşmanın en son 1 Mayıs'ta yapıldığını ve duruşmanın tarih belirtilmeden ertelendiğini söyledi.

Selman el-Avde’nin oğlu, ilk olarak Eylül 2018'de yargılanmaya başlayan babası için savcılığın terör suçlamasıyla idam cezası istediğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 5 Haziran 2017'de aldıkları ortak kararla Katar'la diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Kaynak: Middle East Eye