Yerel basÄ±na gÃ¶re, Fransa’nÄ±n Aisne bÃ¶lgesindeki ChÃ©zy-sur-Marne kasabasÄ±nda bulunan huzurevinin Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, sabah temizliÄŸini yapmak iÃ§in girdikleri odada 92 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±nÄ± Ã¶lÃ¼ buldu.

YaptÄ±klarÄ± incelemede, kadÄ±nÄ±n yÃ¼zÃ¼nde darbe izleri gÃ¶ren yetkililer, otopsi yapÄ±lmasÄ±na karar verdi.

GeÃ§en pazartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lan otopside, kadÄ±nÄ±n Ã¶lÃ¼m nedeninin yÃ¼ze alÄ±nan darbeler olduÄŸu anlaÅŸÄ±ldÄ±.

TÃ¼m ÅŸÃ¼phelerin, Ã¶len kiÅŸinin oda arkadaÅŸÄ± olan 102 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±nda toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Soissons ÅŸehri savcÄ±sÄ± FrÃ©dÃ©ric Trinh, ÅŸÃ¼pheli kadÄ±nÄ±n hemen hastanede mÃ¼ÅŸahede altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, olayÄ±n bir demans krizi sÄ±rasÄ±nda meydana gelmiÅŸ olabileceÄŸini sÃ¶yledi. Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

Kaynak: DHA