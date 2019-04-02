ABD Başkanı Donald Trump'ın güney sınırını kapatma ve Orta Amerika ülkelerine yardımları kesme tehdidinin ardından, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador konuyla ilgili açıklama yaptı.

Obrador, Orta Amerikalı göçmenlerin ABD'ye akışının düzenlenmesine yardımcı olacaklarını ancak olayın arkasındaki temel nedenlerin ele alınması gerektiğini söyledi.

ABD ile çatışmayacağını belirten Obrador, "Sevgi ve barışı tercih ederim" dedi.

Trump, Orta Amerika ülkelerine tepki göstermişti

ABD Başkanı Trump, yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişindeki artış üzerine perşembe günü sosyal medya sitesi Twitter'dan tepki göstermişti.

Trump, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Meksika, yasa dışı göçmenlerin ülkemize akışının durdurulmasına yardım etmek için hiçbir şey yapmıyor. Onların hepsi konuşuyor ve hiçbir eylemde bulunmuyorlar. Aynı şekilde Honduras, Guatemala ve El Salvador yıllardır paramızı alıyor ve hiçbir şey yapmıyor. Böyle kötü yasalar Demokratların umrunda değil. Güney sınırı kapanabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ise Trump'ın bu açıklaması üzerine, yasa dışı göçün ABD ve Orta Amerika ülkeleri arasındaki en önemli mesele olduğunu belirterek, "Başkan Trump’ın konumuna saygı duyuyoruz ve yardım edeceğiz. Yani bu ABD'nin bir sorunu veya Orta Amerika ülkelerinin bir sorunu. Meksikalılara bağlı değil, hayır" demişti.

Kaynak: Reuters