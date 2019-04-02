ABD Başkanı Donald Trump'ın güney sınırını kapatma tehdidi, ABD'de "korkunç ekonomik sonuçlar doğuracağı" korkularını artırdı.

Politikacılar, iş dünyası liderleri ve ekonomistler böyle bir hareketin, meyve ve sebze, televizyon, tıbbi cihazlar ve diğer ürünlerin gönderilmesini engelleyeceği ve alışverişe çıkan insanları mahrum bırakacağı konusunda uyardı.

Virginia'daki George Mason Üniversitesinde bulunan Mercatus Center'da ekonomist Dan Griswold, "Tehditlerin kötü bir 1 Nisan şakası dışında bir şey olmadığını umalım" dedi.

Trump'ın tehdidinin “çılgınlığın zirvesi” olacağını, her gün ortalama 15 bin kamyon ve 1,6 milyar dolarlık malın sınırı geçtiğini belirten Griswold, "Eğer ticaret kesintiye uğrarsa, ABD'li üreticiler tedarik zincirlerinde ciddi bir bozulma yaşayacak. Amerikalı aileler, gıda ve otomobil fiyatlarının yükseleceğini görecek ve ABD ihracatçıları üçüncü büyük pazarlarından mahrum kalacak" diye konuştu.

Trump, Orta Amerika ülkelerine tepki göstermişti

ABD Başkanı Trump, yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişindeki artış üzerine perşembe günü sosyal medya sitesi Twitter'dan tepki göstermişti.

Trump, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Meksika, yasa dışı göçmenlerin ülkemize akışının durdurulmasına yardım etmek için hiçbir şey yapmıyor. Onların hepsi konuşuyor ve hiçbir eylemde bulunmuyorlar. Aynı şekilde Honduras, Guatemala ve El Salvador yıllardır paramızı alıyor ve hiçbir şey yapmıyor. Böyle kötü yasalar Demokratların umrunda değil. Güney sınırı kapanabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ise Trump'ın bu açıklaması üzerine, yasa dışı göçün ABD ve Orta Amerika ülkeleri arasındaki en önemli mesele olduğunu belirterek, "Başkan Trump’ın konumuna saygı duyuyoruz ve yardım edeceğiz. Yani bu ABD'nin bir sorunu veya Orta Amerika ülkelerinin bir sorunu. Meksikalılara bağlı değil, hayır" demişti.

Kaynak: AP News