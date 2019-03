ABD'nin Teksas eyaletine bağlı El Paso şehri sınırında kırılma noktasına ulaşan göçmen sayısı nedeniyle çok sayıda göçmenin herhangi bir sorgulama yapılmadan doğrudan ülkeye geçişine izin verilirken, ABD Başkanı Donald Trump bu duruma sosyal medya sitesi Twitter'dan tepki gösterdi.

Trump, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Meksika, yasa dışı göçmenlerin ülkemize akışının durdurulmasına yardım etmek için hiçbir şey yapmıyor. Onların hepsi konuşuyor ve hiçbir eylemde bulunmuyorlar. Aynı şekilde, Honduras, Guatemala ve El Salvador, yıllardır paramızı alıyor ve hiçbir şey yapmıyor. Böyle kötü yasalar Demokratların umrunda değil. Güney sınırı kapanabilir" ifadelerini kullandı.

Mexico is doing NOTHING to help stop the flow of illegal immigrants to our Country. They are all talk and no action. Likewise, Honduras, Guatemala and El Salvador have taken our money for years, and do Nothing. The Dems don’t care, such BAD laws. May close the Southern Border!