Açık 28ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.06.2025 10:49

California'daki eylemlerin bastırılmasında asker kullanılmamasına yönelik acil başvuruya ret

ABD'de yargıç, Los Angeles kentindeki olayların bastırılmasında asker kullanımının engellenmesi için California Valisi Gavin Newsom'un yaptığı acil başvuruyu reddetti.

California'daki eylemlerin bastırılmasında asker kullanılmamasına yönelik acil başvuruya ret

San Francisco Bölge Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Charles Breyer, Newsom'un "ABD Başkanı Donald Trump'ın Los Angeles'taki düzensiz göçmenlere destek gösterilerini bastırmak üzere eyalete Ulusal Muhafızlar ve deniz piyadeleri göndermesinin engellenmesi" talebine ilişkin kararını açıkladı.

Trump'ın, ABD Savunma Bakanlığının ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, başvuruya yönelik yanıtlarını mahkemeye sunmak için zaman istediğini aktaran Breyer, bu zamanı onlara tanıyarak Newsom'un acil talebini reddetti.

Breyer, konuyla ilgili duruşmanın yarın görülmesine karar verdi.

Newsom, Trump yönetimini, Los Angeles'taki gösterileri bastırmak üzere kente gönderilen askerleri federal kolluk gücü gibi kullanmakla ve eyaletler üzerinde yasayla belirlenmiş yetki sınırlarını aşmakla suçlamış, askerlerin eyalette kullanılmalarının engellemesi için federal mahkemeye acil talepte bulunmuştu.

Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken Trump yönetimi, olaylara sert tepki göstermişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşanmış ve çok sayıda araç göstericiler tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirilmişti.

ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla önce 2 bin civarında Ulusal Muhafızı bölgeye görevlendirdiğini açıklamış, daha sonra ilaveten 2 bin muhafızın ve 700 deniz piyadesi askerin daha görevlendirildiğini duyurmuştu.

ETİKETLER
ABD Düzensiz Göçmenler Donald Trump
Sıradaki Haber
Musk'tan, Trump'la yaşadığı gerginliğe dair pişmanlık mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:04
Bayramıda otoyollardan yaklaşık 16,3 milyon araç geçti
12:01
İBB soruşturmasında reklamcı Kum'dan "ihalelerin verileceği kişilerin belli olduğu" iddiası
11:53
Divanu Lugati’t-Türk sergisi Türkistan’da
11:49
Çocuk işçiliğiyle mücadelede yeni adım
11:45
İlk hacı kafilesi yurda döndü
12:02
Sağlık Bakanlığı'ndan rapor yenileme için yeni düzenleme
İlk hacı kafilesi Gaziantep'e geldi
İlk hacı kafilesi Gaziantep'e geldi
FOTO FOKUS
51 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 273 organizatör yakalandı
51 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 273 organizatör yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ