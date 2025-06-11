Açık ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.06.2025 10:06

ABD'li Senatör Sanders'tan, Trump'ın Los Angeles'a asker sevkine "güç artırma" eleştirisi

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Donald Trump yönetiminin Los Angeles'taki düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan protestolara karşı asker konuşlandırma kararını, "daha fazla güç elde etme çabası" şeklinde eleştirdi.

ABD'li Senatör Sanders'tan, Trump'ın Los Angeles'a asker sevkine "güç artırma" eleştirisi

Sanders, sosyal medya platformu Instagram'dan yayımladığı videoda, Los Angeles'a ulusal muhafız ve deniz piyadelerini gönderen Trump'a tepki gösterdi.

Trump'ın bu hamlesinin protestolarla ilgili olmadığını savunan Sanders, Los Angeles'a asker sevkini "şüpheli yasal yetkilerle kendi gücünü artırma çabası" şeklinde nitelendirdi.

Sanders, Ulusal Muhafızların konuşlandırılmasının eyalet valisinin yetkisi olduğunu vurgulayarak, Trump'ın bu adımını "absürt ve gülünç" olarak değerlendirdi.

Los Angeles'ta ICE karşıtı protestolar

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla yapılan gösteriler devam ederken, Donald Trump yönetimi olaylara sert tepki göstermişti.

ICE karşıtı protestolarda çok sayıda gösterici gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışmalar yaşanmış ve çok sayıda araç bazı göstericiler tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirilmişti.

ABD Başkanı Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla önce 2 bin civarında Ulusal Muhafızı bölgeye görevlendirdiğini açıklamış, daha sonra ilaveten 2 bin muhafız ve 700 deniz piyadesi askerin daha görevlendirildiğini duyurmuştu.

ETİKETLER
ABD Donald Trump Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Brent petrolün varili 66,33 dolardan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:26
Amasra bayramda nüfusunun 25 katı ziyaretçi ağırladı
10:05
YKS giriş belgeleri erişime açıldı
10:06
Brent petrolün varili 66,33 dolardan işlem görüyor
10:00
Gram altın 4 bin 203 liradan işlem görüyor
09:58
Afyon pastırması AB'den coğrafi işaret tescili aldı
09:53
Hacıların mukaddes topraklardan dönüşü bugün başlıyor
Hacılar, Hazreti Muhammed'in nuruyla aydınlanmış şehir Medine'de
Hacılar, Hazreti Muhammed'in nuruyla aydınlanmış şehir Medine'de
FOTO FOKUS
51 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 273 organizatör yakalandı
51 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 273 organizatör yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ