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Dünya
AA 11.06.2025 09:45

Hacılar "Peygamber'in şehri" Medine'de

Mekke'de hac vazifesini tamamlayarak Kabe'ye veda eden hacıların, Hazreti Muhammed'in nuruyla aydınlanmış şehir Medine'ye gelişleri devam ediyor.

Hacılar "Peygamber'in şehri" Medine'de
[Fotograf: AA]

Türkiye'den mukaddes topraklara hareket ettikten sonra ilk olarak Cidde üzerinden Mekke'ye gelen hacı adayları, hac vazifesini tamamlamalarının ardından dünden itibaren mübarek topraklardaki ikinci durakları olan Medine'ye gelmeye başladı.

"Allah'ın Resulü'nün nuruyla aydınlanmış şehir" anlamına gelen "Medine-i Münevvere", hicretten sonra İslamiyet'in önemli eserlerine de ev sahipliği yapan kutlu bir belde olma özelliği taşıyor.

Hacılar "Peygamber'in şehri" Medine'de

Mekke'nin yaklaşık 450 kilometre kuzeyindeki Hicaz bölgesinde yer alan Medine, Hazreti Muhammed'e Mekke'den hicretinde kucak açtığı için İslam dünyasında manevi ve özel bir konumda bulunuyor.

Hacılar, Mekke'den sonraki ikinci durakları olan Medine'de otellerine yerleşmelerinin ardından ilk olarak Mescid-i Nebevi'ye (Peygamber'in mescidi) giderek Hazreti Peygamber'i selamlıyor.

Hacılar "Peygamber'in şehri" Medine'de

Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed'in, yapımında bizzat çalıştığı Mescid-i Nebevi'de Müslümanlar, önce Hazreti Peygamber ile Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in kabirlerinin yer aldığı Hücre-i Saadet'i selamlıyor.

Mobil uygulama üzerinden randevu alıp girebildiği, İslam Peygamberi'nin kabriyle minberi arasındaki Ravza-i Mutahhara'da namaz kılıp dua ediyor.

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Hacılar, Hazreti Muhammed'in nuruyla aydınlanmış şehir Medine'de
Hacılar, Hazreti Muhammed'in nuruyla aydınlanmış şehir Medine'de
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