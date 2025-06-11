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Dünya
AA 11.06.2025 08:08

Bosna Hersek meclisinde yılan paniği

Bosna Hersek Federasyonu Halklar Meclisi oturumu ertelenmek zorunda kaldı. Yetkililer, salonda bir yılan olduğunu bildirdi ve kapsamlı bir arama başladı.

Bosna Hersek meclisinde yılan paniği

Bosna Hersek Federasyonu Halklar Meclisinden yapılan yazılı açıklamada, başkent Saraybosna'daki parlamento binasında yapılması planlanan Halklar Meclisi oturumunun salonda yılanın fark edilmesi üzerine ertelendiği belirtildi.

Oturum öncesi salonda küçük bir yılanın bulunduğuna işaret edilen açıklamada, daha detaylı araştırma yapılması için salonun boşaltıldığı ifade edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, salonda bulunan yılanın bir çalışan tarafından dışarı çıkartıldığı görüldü.

Meclis salonunda bulunan yılan, kısa süreli bir paniğe neden oldu.

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