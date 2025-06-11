"Şehir katili" asteroidin Ay’a çarpma ihtimali arttı

2024 YR4 adı verilen ve yaklaşık 60 metre çapında olan asteroit, ilk olarak 2023 yılı sonunda keşfedilmişti. O dönemde yapılan hesaplamalar, 22 Aralık 2032’de Dünya’ya çarpma ihtimalinin yüzde 3 civarında olduğunu gösterdiği için küresel ölçekte endişeye yol açmıştı.

Ancak NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST) tarafından sağlanan yeni verilerle yapılan hesaplamalar, Dünya’ya çarpma riskinin neredeyse sıfıra indiğini, ancak Ay’a çarpma ihtimalinin ise arttığını ortaya koydu.

Ay’a çarpma olasılığı yüzde 4,3'e yükseldi

NASA, yeni gözlemlerin asteroidin yörüngesine ilişkin belirsizliği yüzde 20 oranında azalttığını açıkladı. Buna göre, 2024 YR4’ün Ay’a çarpma olasılığı yüzde 3,8’den yüzde 4,3’e yükseldi. Yine de Ay’ı ıskalama ihtimali yüzde 95’in üzerinde.

Ay’a olası bir çarpma, modern çağda bu büyüklükte bir asteroidin Ay yüzeyine çarpması bakımından nadir bir olay olacak.

Gezegen savunması için kritik fırsat

Avrupa Uzay Ajansı Gezegen Savunma Ofisi Başkanı Richard Moissl, bu durumu "bilimsel açıdan gerçekten ilginç bir senaryo" olarak tanımladı. Moissl, böyle bir çarpmanın gezegen savunma teknolojilerinin geliştirilmesi açısından önemli veriler sunabileceğini ifade etti.

Bilim insanları ayrıca, asteroidin Güneş ışığını emme ve ısıyı yayma özelliklerini inceledi. Yapılan analizler, bu cismin silikat bakımından zengin olduğunu ve büyük olasılıkla Mars ile Jüpiter arasındaki Asteroit Kuşağı’ndan geldiğini gösterdi.

Şu anda Güneş’in arkasında yer alan 2024 YR4, teleskoplarla gözlemlenemiyor. Ancak araştırmacılar, asteroidin Güneş etrafındaki yörüngesi boyunca ilerlerken 2026’nın ilk yarısında tekrar JWST’nin görüş alanına girmesini bekliyor.