Havadan benzin üreten cihaz geliştirildi

New York merkezli yakıt şirketi Aircela, doğrudan atmosferden karbondioksit yakalayarak benzin üreten yeni bir makine geliştirdiğini açıkladı. Şirket, bu cihazın yalnızca hava, su ve yenilenebilir enerjiyle çalıştığını ve çevreye zararlı hiçbir atık üretmediğini duyurdu.

Endüstriyel bir buzdolabı büyüklüğündeki cihaz, yıllardır var olan “doğrudan karbon yakalama” teknolojisini farklı bir şekilde kullanıyor. Mevcut teknolojiler genellikle karbonu yakalayıp depolamaya odaklanırken, Aircela’nın makinesi bu karbonu doğrudan yakıta dönüştürüyor.

Fosilsiz benzin, altyapı değişikliği gerektirmiyor

Üretilen benzinin, klasik fosil yakıtların aksine kükürt, etanol ve ağır metaller içermediği belirtiliyor. Üstelik bu yakıtın, herhangi bir altyapı değişikliğine gerek kalmadan mevcut benzinli motorlarda kullanılabileceği vurgulanıyor.

Aircela CEO’su Eric Dahlgren, “Prototip değil, çalışan bir makine yaptık” diyerek cihazın aktif olarak çalıştığını belirtti. Popular Science dergisine konuşan şirket yetkilileri, cihazın günlük yaklaşık 37 litre karbondioksit yakalayarak 3,7 litre benzin üretebildiğini, deposunda ise 64 litreye kadar benzin depolayabildiğini aktardı.

Uygun fiyatlı ve taşınabilir çözüm

Makinenin henüz piyasaya sürülmeden fiyatı açıklanmasa da şirket, "uygun fiyatlı ve ölçeklenebilir" olmasının öncelikleri arasında olduğunu belirtiyor. Kompakt boyutu sayesinde bu cihazın geniş çapta dağıtımının daha hızlı ve ekonomik olacağı öngörülüyor.

Aircela, karbon nötr yakıtları yaygınlaştırmanın en hızlı yolunun bu tür taşınabilir sistemler olduğuna inanıyor. Şirket, cihazın ilk dağıtımına 2025 sonbaharında başlamayı planlıyor.