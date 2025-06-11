Açık 25.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Popular Science 11.06.2025 08:05

FDA'den tarihi onay: Laboratuvarda üretilen somon tüketime sunuldu

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), laboratuvarda üretilen ilk balık türü olan “kültür somonu”na onay verdi. Sushi kalitesindeki bu somon, şimdiden restoran menülerinde yer almaya başladı.

FDA'den tarihi onay: Laboratuvarda üretilen somon tüketime sunuldu
[Temsili Fotoğraf: Arşiv]

ABD merkezli biyoteknoloji girişimi Wildtype, laboratuvarda ürettiği somon balığıyla bir ilke imza attı. Şirketin geliştirdiği “kültür somonu”, FDA tarafından kamu tüketimi için güvenli bulundu ve bu onayı alan ilk yapay balık ürünü oldu.

FDA yetkilileri, yapılan ön piyasa güvenlik değerlendirmesi sonucunda "şu an için herhangi bir endişe bulunmadığını" belirtti. Açıklamada, ürünün diğer geleneksel yöntemlerle üretilen balıklarla benzer güvenlik seviyesine sahip olduğu ifade edildi.

Sushi kalitesinde, çiğ tüketime uygun

Wildtype'ın ürettiği somon, özellikle çiğ tüketim için uygun olan sushi sınıfı "saku" kesimleriyle dikkat çekiyor. Bu tür kesimler genellikle sashimi olarak servis ediliyor ve pişirme gerektirmiyor.

Üretim süreci, Pasifik somonundan alınan canlı hücrelerin özel ortamlarda büyütülmesiyle başlıyor. Doğal ortamı taklit eden sıcaklık, pH ve besin değerleri ile hücreler büyütülüyor. Elde edilen ürünlere birkaç bitki bazlı bileşen eklenerek doğal somona benzer doku ve tat elde ediliyor.

İlk servis Portland’da yapıldı, menülere giriyor

Wildtype’ın kültür somonu ilk kez Oregon eyaletinin Portland kentinde bulunan ve James Beard ödüllü şef Gregoary Goudet yönetimindeki Kann adlı Haitili restoranda sunuldu. Ürün, baharatlı domates, turşu çilek, çilek suyu ve geleneksel Haitili bir pesto karışımı olan "epis" ile birlikte servis ediliyor.

Restoran, bu somonu Temmuz ayından itibaren günlük menüsüne dahil edecek. Wildtype ayrıca yıl sonuna kadar dört restoranla daha anlaşma yapmayı planladığını açıkladı.

Tüm eyaletlerde serbest değil

Bazı ABD eyaletleri, laboratuvar ürünü etlerin satışını yasaklamış durumda. Bu yasaklar çoğunlukla tarım endüstrisini koruma amacıyla alınsa da, bilim insanlarına göre bu ürünlerin güvenliğine dair ciddi bir risk bulunmuyor.

Uzmanlara göre, yüksek maliyetler ve üretim kapasitesi göz önüne alındığında, laboratuvar eti kısa vadede geleneksel et üretiminin yerini alacak gibi görünmüyor.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Trump yönetimi, California'ya yapılan bazı federal eğitim fonlarını kesmeyi değerlendiriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:18
Yazın müjdecisi Çilek Dolunayı İstanbul semalarında
08:10
Bosna Hersek meclisinde yılan paniği
08:09
51 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 273 organizatör yakalandı
08:01
Trump yönetimi, California'ya yapılan bazı federal eğitim fonlarını kesmeyi değerlendiriyor
07:50
"Şehir katili" asteroidin Ay’a çarpma ihtimali arttı
08:21
Çorum'da minibüs devrildi: 17 yaralı
Yurttan dolunay manzaraları
Yurttan dolunay manzaraları
FOTO FOKUS
51 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 273 organizatör yakalandı
51 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon: 273 organizatör yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ