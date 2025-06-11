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Dünya
AA 11.06.2025 10:03

Brent petrolün varili 66,33 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,33 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili 66,33 dolardan işlem görüyor

Dün 66,54 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,22 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,17 artışla 66,33 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 63,97 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu açıklamalar etkili oldu.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Çin'in Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda, iki ülkenin Cenevre'de varılan ticaret mutabakatı temelinde bir çerçeve üzerinde anlaştıklarını belirtti.

Bu açıklamalar, dünyanın en çok petrol tüketen iki ülkesi arasında ticaret konusunda uzlaşma sağlanabileceğine dair beklentileri artırırken, petrol fiyatlarında sınırlı da olsa yukarı yönlü bir ivme yarattı.

Ancak sık değişen politikalar nedeniyle somut bir anlaşma görmek isteyen piyasa katılımcıları temkinli duruşunu koruyor.

Müzakerelerde varılan anlaşmaların içeriğinin tarafların ülke liderlerinin onayının ardından duyurulması bekleniyor.

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'de ham petrol stoklarının geçen hafta, beklentilerin aksine, önceki haftaya göre 370 bin varil azaldığını bildirdi. Piyasa beklentisi stokların 700 bin varil artacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) gün içinde resmi stok verilerini açıklaması bekleniyor. Söz konusu düşüş verilerle teyit edilirse fiyatlardaki artış eğiliminin devam etmesi öngörülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 67,65 doların direnç, 64,74 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.​​​​​​​

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