Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Başkanı Donald Trump'ın, göçmen akınını durdurmak için hiçbir çaba göstermedikleri gerekçesiyle suçladığı Orta Amerika ülkelerine yönelik sözleri hakkında açıklama yaptı.

Yasa dışı göçün, ABD ve Orta Amerika ülkeleri arasındaki en önemli mesele olduğunu belirten Obrador, “Başkan Trump’ın konumuna saygı duyuyoruz ve yardım edeceğiz. Yani bu ABD'nin bir sorunu veya Orta Amerika ülkelerinin bir sorunu. Meksikalılara bağlı değil, hayır” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişindeki artış üzerine dün, sosyal medya sitesi Twitter'dan tepki göstermişti.

Trump, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Meksika, yasa dışı göçmenlerin ülkemize akışının durdurulmasına yardım etmek için hiçbir şey yapmıyor. Onların hepsi konuşuyor ve hiçbir eylemde bulunmuyorlar. Aynı şekilde, Honduras, Guatemala ve El Salvador, yıllardır paramızı alıyor ve hiçbir şey yapmıyor. Böyle kötü yasalar Demokratların umrunda değil. Güney sınırı kapanabilir" ifadelerini kullanmıştı.

El Paso'daki göçmen sayısı kırılma noktasına ulaştı

ABD Gümrük ve Sınır Koruması Komiseri Kevin McAleenan, Teksas eyaletine bağlı El Paso şehrindeki sınır kontol noktasında göçmen sayısının kırılma noktasına ulaştığını, çok sayıda göçmenin herhangi bir sorgulama yapılmadan doğrudan ülkeye geçişine izin verildiğini açıklamıştı.

McAleenan, sadece bir günde 4 bin 100'den fazla göçmenin gözaltına alındığını, bu ay gözaltına alınan göçmen sayısının 100 bini aştığını söylemişti.

Kaynak: Reuters