Kanada'nın Quebec eyaletinde, kamu sektörü çalışanlarının, mesai saatlerinde dini semboller kullanmalarını yasaklayan bir yasa tasarısı sunuldu.

Tasarı, seçim öncesinde, eyaletin sağ eğilimli Koalisyon Avenir Québec (CAQ) hükümeti ile dini özgürlüğü destekleyen Başbakan Justin Trudeau'yu karşı karşıya getirdi.

Perşembe günü Halifax'ta gazetecilere konuşan Trudeau, "Özgür bir toplumda, dinlerine dayanarak vatandaşlara yönelik ayrımcılığı meşrulaştırmamız benim için düşünülemez" dedi.

Geçmesi beklenen yasa, kamuda çalışan öğretmenler, hakimler ve polis memurlarını kapsayacak. Yasa, Fransızca konuşulan eyaletteki mevcut hükümet çalışanlarını ve memurları muaf tutuyor.

Québec’te hükümet, yıllardır memurların laik bir toplumu güçlendirmek amacıyla işte, başörtüsü ve Yahudi takkesi gibi açık dini semboller takmalarını engellemeye çalışıyor.

Kaynak: Reuters